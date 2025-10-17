Il fascino dell' UTMB approda in Puglia | 5 distanze tra le bellezze della Terra delle Gravine

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matera, Laterza, Ginosa e Castellaneta Marina accolgono i trail runner di tutto il mondo dal 7 al novembre per cinque gare disegnate nell'ambiente primordiale di Puglia e Basilicata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il fascino dell'UTMB approda in Puglia: 5 distanze tra le bellezze della Terra delle Gravine

fascino utmb approda pugliaPUGLIA BY UTMB - Terra delle Gravine, l'invasione gioiosa dei trial running - Prima edizione di "Puglia by UTMB®", in programma dal 7 al 9 novembre 2025 in Puglia e Basilicata: a Castellaneta Marina, Laterza e Matera. Da affaritaliani.it

