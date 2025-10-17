Il falso video di Daniela Santanché contro Donald Trump e gli accordi di pace su Gaza in Egitto

Circola un video nel quale la ministra Daniela Santanché si sarebbe lamentata del Presidente americano Donald Trump per non aver invitato Giorgia Meloni in Egitto, in occasione degli accordi di pace su Gaza. Nel filmato, la ministra sembrerebbe sostenere che la Presidente del Consiglio avrebbe meritato di posare nelle foto ufficiali «dopo tutti i soldi che abbiamo dato all’America e a Israele». In realtà, si tratta di un video generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non esistono riscontri nei media o nei canali social della ministra.. Il filmato presenta evidenti segni dell’Intelligenza Artificiale generativa. 🔗 Leggi su Open.online