Il Dottor Costa | Aprii la bara di Simoncelli a casa sua C'era un documento mi riempì di gioia

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Costa, medico simbolo della MotoGP, racconta per la prima volta il momento in cui aprì la bara di Marco Simoncelli dopo il tragico incidente di Sepang: "C'era scritto no alcohol, no drugs. Mi riempì di gioia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dottor costa aprii baraIl Dottor Costa: “Aprii la bara di Simoncelli a casa sua. C’era un documento, mi riempì di gioia” - Claudio Costa, medico simbolo della MotoGP, racconta per la prima volta il momento in cui aprì la bara di Marco Simoncelli dopo il tragico incidente di ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dottor Costa Aprii Bara