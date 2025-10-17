Il Dottor Costa | Aprii la bara di Simoncelli a casa sua C'era un documento mi riempì di gioia
Claudio Costa, medico simbolo della MotoGP, racconta per la prima volta il momento in cui aprì la bara di Marco Simoncelli dopo il tragico incidente di Sepang: "C'era scritto no alcohol, no drugs. Mi riempì di gioia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
