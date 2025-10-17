il doppio decadimento beta senza neutrini la sfida della collaborazione cuore che dimostrerebbe ipotesi di majorana sui neutrini

Per dimostrare la Relatività generale di Albert Einstein gli scienziati ci hanno impiegato 100 anni. E la sfida che si sono prefissati i fisici della collaborazione Cuore (Cryogenic underground observatory for rare events) sarebbe altrettanto importante. “La prima osservazione del doppio decadimento beta senza neutrini sarebbe una scoperta monumentale perché dimostrerebbe che i neutrini possono essere le proprie antiparticelle, come ipotizzato da Ettore Majorana” ha detto Carlo Bucci, responsabile internazionale della collaborazione Cuore e ricercatore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso d’Italia dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) riferendosi proprio all’esperimento Cryogenic underground observatory for rare events in corso nei Laboratori nazionali del Gran Sasso d’Italia, all’Aquila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

