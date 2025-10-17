Il doppio decadimento beta senza neutrini la sfida della collaborazione Cuore che dimostrerebbe ipotesi di Majorana sui neutrini
Per dimostrare la Relatività generale di Albert Einstein gli scienziati ci hanno impiegato 100 anni. E la sfida che si sono prefissati i fisici della collaborazione Cuore (Cryogenic underground observatory for rare events) sarebbe altrettanto importante. “La prima osservazione del doppio decadimento beta senza neutrini sarebbe una scoperta monumentale perché dimostrerebbe che i neutrini possono essere le proprie antiparticelle, come ipotizzato da Ettore Majorana” ha detto Carlo Bucci, responsabile internazionale della collaborazione Cuore e ricercatore dei Laboratori nazionali del Gran Sasso d’Italia dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) riferendosi proprio all’esperimento Cryogenic underground observatory for rare events in corso nei Laboratori nazionali del Gran Sasso d’Italia, all’Aquila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Dal 17 al 21 Ottobre. Doppio Programma: After the Hunt -DOPO LA CACCIA (Prima Visione) Venerdi 17 Sabato 18 ore 21.15 Domenica 19 ore 18.00-21.15 Lunedi 20 Martedi 21 ore 21.15. ----------------------------------------- Dal visionario regista Luca Guad - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi risultati sul neutrino di Majorana grazie all’esperimento CUORE - L’esperimento CUORE ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso ha stabilito nuovi limiti sul doppio decadimento beta senza neutrini ... laquilablog.it scrive
Mille cristalli ascoltano il silenzio: CUORE cerca l’evento impossibile che creò il mondo - L’esperimento CUORE ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso ha stabilito nuovi limiti sul decadimento doppio beta senza neu ... Scrive insalutenews.it
Alla ricerca del decadimento doppio beta - La sua esistenza è stata prima ipotizzata e poi, dopo quasi trent'anni, provata sperimentalmente. Da raiscuola.rai.it