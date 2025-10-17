Il disperato appello di Ramsey per ritrovare la sua Halo | Grande ricompensa per chi la troverà

Aaron Ramsey è disperato. L’ex centrocampista gallese ex Juventus Aaron Ramsey non sta vivendo un periodo fortunato. Lui e la sua famiglia sono disperati per la perdita della loro cagnolino Halo. Il calciatore sta postando con continuità contenuti sui propri profili social per alimentare le ricerche di “Halo”, con una speranza che si affievolisce giorno dopo giorno. “Se avete notizie sulla nostra Halo, non esitate a contattarci. Ci sarà una GRANDE RICOMPENSA per chi la troverà. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto da noi.  Per qualsiasi notizia sul nostro Halo, contattateci. GRANDE RICOMPENSA per averla trovata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il disperato appello di Ramsey per ritrovare la sua Halo: «Grande ricompensa per chi la troverà»

