Inclusione è una parola grande, ma quando diventa realtà assume il volto, o meglio lo sguardo, di persone come Nicola. Il suo nome è di fantasia, ma la sua storia è vera: frequenta la scuola come tanti suoi coetanei, anche se non parla, a causa della diagnosi di autismo. Comunica in altri modi, con gli occhi, con piccoli gesti che seguono tempi diversi da quelli della classe. Per lui, le soluzioni ‘standard’ a questo problema non bastavano: serviva qualcosa di nuovo, costruito su misura. Così, il Comune di Rimini, insieme alla scuola e all’Ausl, ha scelto di inventare una risposta nuova, un progetto pensato intorno a lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il diritto di essere visti . Nicola, un aiuto a scuola per non sentirsi diverso