Il Dio Fluviale di Michelangelo torna all' Accademia delle Arti del Disegno
Il Dio Fluviale di Michelangelo torna a casa. Quest’opera, ideata per le tombe medicee nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, fu donata all’Accademia delle Arti del Disegno da Bartolomeo Ammannati nel 1583 per favorire l’apprendimento dei giovani artisti. Oggi viene nuovamente esposta presso la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
