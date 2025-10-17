Il Dio Fluviale di Michelangelo torna a Accademia delle Arti del Disegno
Firenze, 17 ottobre 2025 - Il Dio Fluviale di Michelangelo torna a casa, all' Accademia delle Arti del Disegno di Firenze: il recupero del capolavoro michelangiolesco è stato voluto dal segretario generale Giorgio Bonsanti e condiviso dalla presidente Cristina Acidini che ha concluso la campagna di raccolta fondi. Il nuovo allestimento porta la firma degli architetti David Palterer e Norberto Medardi di P&M Architecture: la grande figura è collocata su una base di legno, inglobata in un parallelepipedo di vetro realizzato a Venezia che evoca il fluire dell'acqua, e dotata di congegni antisismici che ne garantiscono la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
