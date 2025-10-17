Il dibattito sul contrasto alla violenza di genere in diretta dal Festival Internazionale Per la Parità di Genere

Alle 14.30 di venerdì 17 ottobre, al Festival Internazionale Per la Parità di Genere si parlerà di contrasto alla violenza di genere. Al tavolo dei relatori Angela Di Berardino e Giulia Mariani, autrici del podcast “ A nudo” che racconta il massacro del Circeo, insieme a Paola Pasinato (consigliera direttivo Liberamente Donna), Sara Pasquino (presidente di UDI Perugia – Unione Donne in Italia), Costanza Spera (assessora alle Pari Opportunità e Politiche Sociali del comune di Perugia). Coordina Maria Pia Fanciulli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

