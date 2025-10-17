Il ddl Valditara la libertà di scelta i divieti da evitare e lo stato etico sempre in agguato

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avevamo vista arrivare, questa sì. Non per chissà quali doti di rabdomanzia armocromatica, ma perché nella politica italiana non c’è argomento inestricabile, divisivo si dice, che non possa diven. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il ddl valditara la libert224 di scelta i divieti da evitare e lo stato etico sempre in agguato

© Ilfoglio.it - Il ddl Valditara, la libertà di scelta, i divieti da evitare e lo stato etico sempre in agguato

Argomenti simili trattati di recente

Educazione sessuo-affettiva vietata alle scuole medie: il ddl Valditara è una sconfitta per tutti (non solo per le donne) - L'emendamento al ddl Valditara, approvato in Commissione Cultura, segna un arretramento nei confronti dell'educazione sessuo- Secondo greenme.it

Consenso informato, stop a attività di educazione sessuale a scuola anche alle medie: gli emendamenti al Ddl Valditara - Oggi, 15 ottobre, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati, come riportano vari comunicati, alcuni emendamenti al provvedimento in merito a “Disposizioni in materia di consenso informato in ambi ... Scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Valditara Libert224 Scelta