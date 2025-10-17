Il Cremlino | Incontro Putin-Trump possibile entro due settimane
Il nuovo incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, annunciato dal presidente Usa, «potrebbe effettivamente aver luogo entro due settimane o poco più tardi». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che lo zar ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il primo ministro ungherese Viktor Orban, in vista del faccia a faccia con Trump. L’Ungheria garantirà a Putin l’ingresso nel Paese. Dopo il primo incontro in Alaska, Putin e Trump si ritroveranno così a Budapest. Sulla testa del presidente russo pende un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra in Ucraina, ma Orban ha da tempo annunciato l’intenzione del suo governo di uscire dalla Cpi (come hanno già fatto gli Usa). 🔗 Leggi su Lettera43.it
