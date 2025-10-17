Il corteo degli studenti per ricordare Paolo Taormina | Non vogliamo più contare morti

Palermotoday.it | 17 ott 2025

E' partito stamattina alle 9 da piazza Verdi il corteo di studenti per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte di sabato all'Olivella. La manifestazione attraverserà le vie della città per trasformare il dolore in una voce collettiva, forte e presente.I video, gli schiaffi e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

