Il corteo degli studenti per ricordare Paolo Taormina | Non vogliamo più contare morti

E' partito stamattina alle 9 da piazza Verdi il corteo di studenti per ricordare Paolo Taormina, il giovane ucciso nella notte di sabato all'Olivella. La manifestazione attraverserà le vie della città per trasformare il dolore in una voce collettiva, forte e presente.I video, gli schiaffi e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Corteo di studenti alle 9,00 da piazza Verdi di fronte il teatro Massimo e poio in giro per le vie di Palermo - facebook.com Vai su Facebook

#scioperogenerale #Flotilla Studenti in corteo in tutta Italia. A #Roma occupata l’università “La Sapienza”. Immagini social #Radio1 dell’inviata Simona Decina - X Vai su X

Studenti in piazza contro la violenza, oggi si fermano scuole e università - Il corteo è aperto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni, ai comitati e a chiunque voglia unirsi per dire che non ci si rassegna alla violenza. Segnala blogsicilia.it

Palermo, le sirene delle navi al porto per ricordare Paolo Taormina. E venerdì studenti in corteo - Domani per i funerali del giovane ucciso le attività portuali si fermeranno per 15 minuti, «per condividere il dolore di una comunità ferita» ... Si legge su msn.com

«Dov’è mio figlio?». La madre di Paolo guida il corteo di duemila fiaccole che attraversa Palermo - C’erano candele, ma brillava soprattutto il dolore. Riporta 98zero.com