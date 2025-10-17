Il cordoglio dei Kiss e degli altri musicisti per la morte di Ace Frehley

Si è spento all’età di settantaquattro anni Ace Frehley, membro fondatore e primo chitarrista solista del gruppo rock statunitense dei Kiss. Qualche settimana fa, il suo account ufficiale aveva fatto sapere che, a causa di una «piccola caduta» del musicista, uno dei concerti previsti sarebbe stato cancellato. Purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate velocemente; un nuovo messaggio informava che, «a causa di problemi di salute persistenti, Ace ha preso la difficile decisione di cancellare tutte le date rimanenti previste nel 2025». Secondo TMZ, Frehley avrebbe riportato avuto un’emorragia cerebrale a seguito dell’incidente; sempre secondo il sito, sarebbero stati i suoi parenti a staccarlo dal respiratore che lo teneva in vita nell’ospedale in cui era ricoverato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il cordoglio dei Kiss e degli altri musicisti per la morte di Ace Frehley

