il coraggio di sentire senza filtri

Firenze, 17 ottobre 2025 – Oggi tutto sembra potersi correggere. Le immagini, le parole, persino le emozioni. Il nostro tempo ci promette la perfezione — levigata, controllata, manipolata — mentre intorno le sicurezze si incrinano: le guerre incombono, i diritti arretrano, la democrazia si scopre fragile, la verità si riduce a punto di vista. È, quella che viviamo, la stagione paradossale della supremazia della scienza, della tecnica, del digitale e del virtuale, che ci hanno regalato conquiste straordinarie, ma che ci fanno talvolta dimenticare ciò che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire: la capacità di sentire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

