Il consiglio di Tardelli a Tudor | Contro il Como credo sia meglio affidarsi a Vlahovic dal primo minuto
Vlahovic meglio in campo dal primo minuto, Tardelli si allunga al lungo coro di voci pro serbo. Marco Tardelli sulla Stampa fa il punto sulla prossima giornata di Serie A “C’è una partita che mi sta a cuore ed è Como- Juventus. Non tiferò, guarderò in silenzio, rivivendo con grande emozione ogni momento che ho vissuto con loro e che porterò con me per sempre. Permettetemi di ringraziare Giancarlo Beltrami, colui che ha permesso tutto questo. Mi prelevò dal Pisa e mi spedì alla Juventus facendomi vivere un sogno. Un grande dirigente del calcio, pieno di entusiasmo e simpatia: un abbraccio Giancarlo, saresti stato top player anche oggi in questo calcio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
