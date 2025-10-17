Vlahovic meglio in campo dal primo minuto, Tardelli si allunga al lungo coro di voci pro serbo. Marco Tardelli sulla Stampa fa il punto sulla prossima giornata di Serie A “C’è una partita che mi sta a cuore ed è Como- Juventus. Non tiferò, guarderò in silenzio, rivivendo con grande emozione ogni momento che ho vissuto con loro e che porterò con me per sempre. Permettetemi di ringraziare Giancarlo Beltrami, colui che ha permesso tutto questo. Mi prelevò dal Pisa e mi spedì alla Juventus facendomi vivere un sogno. Un grande dirigente del calcio, pieno di entusiasmo e simpatia: un abbraccio Giancarlo, saresti stato top player anche oggi in questo calcio”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il consiglio di Tardelli a Tudor: «Contro il Como credo sia meglio affidarsi a Vlahovic dal primo minuto»