Il Comune di Rimini rinnova il sostegno alla Fondazione Centro Ricerche Marine per l' anno 2025

Il Comune di Rimini ha approvato il rinnovo del contributo annuale alla Fondazione Centro Ricerche Marine per l'anno 2025, confermando una collaborazione avviata nel 1983 e consolidata nel tempo. La partnership con l'ente, nato come "Centro Universitario di Studi e Ricerche sulle Risorse. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondisci con queste news

Approvato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di #Rimini! 32 giovani consiglieri dalle scuole primarie e secondarie per promuovere cittadinanza attiva e democrazia. Bando online: scadenza 1/12/2025 ore 12.00 https://comune.rimini.it/ammi - X Vai su X

Cosa hanno in comune Rimini, il turismo outdoor e… il nostro Alex Alessandrini? ? Il 9 ottobre, alle 13:20, al Beach Arena del TTG 2025, Alex salirà sul palco per raccontare come trasformare campeggi, spiagge e strutture outdoor in brand che funzionano t - facebook.com Vai su Facebook

Rimini rinnova il sostegno al Centro Ricerche Marine - Il Comune di Rimini ha approvato il rinnovo del contributo annuale alla Fondazione Centro Ricerche Marine per l'anno 2025, confermando una collaborazione ... Lo riporta chiamamicitta.it

Rimini, rinnovata la convenzione con gli asili nido: “Più fondi e più accessi” - privato sempre più coeso: sono questi i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i ... Come scrive chiamamicitta.it

Rimini rinnova la convenzione con i nidi privati: più fondi e più accessi - privato sempre più coeso: sono questi i pilastri della nuova convenzione tra il Comune di Rimini e i gestori dei nidi d’infanzia privati autor ... Scrive msn.com