Il colonnello Michael Randrianirina s’insedia come nuovo presidente del Madagascar

Il 17 ottobre il colonnello Michael Randrianirina si è insediato come presidente del Madagascar, pochi giorni dopo la presa del potere da parte della sua unità militare sulla scia di un’ondata di manifestazioni antigovernative. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

