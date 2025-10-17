Il colonnello Michael Randrianirina s’insedia come nuovo presidente del Madagascar
Il 17 ottobre il colonnello Michael Randrianirina si è insediato come presidente del Madagascar, pochi giorni dopo la presa del potere da parte della sua unità militare sulla scia di un’ondata di manifestazioni antigovernative. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Il colonnello Michael Randrianirina, che ha portato le sue unità per le strade al fianco dei manifestanti, ha preso il potere dopo la destituzione del presidente e la sua fuga. L'Unione Africana ha sospeso il Madagascar ? https://l.euronews.com/Ku0p - X Vai su X
Il colonnello Michael Randrianirina, che ha portato le sue unità per le strade al fianco dei manifestanti, ha preso il potere dopo la destituzione del presidente e la sua fuga. L'Unione Africana ha sospeso il Madagascar - facebook.com Vai su Facebook