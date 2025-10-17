Il colonnello Michael Randrianirina è il nuovo presidente del Madagascar | nei giorni scorsi i militari hanno preso il potere con un colpo di Stato
Il colonnello Michael Randrianirina, cinquantuno anni, membro dell'esercito del Madagascar, ha giurato questa mattina davanti alla Corte costituzionale, ed è ufficialmente il nuovo presidente del Paese. Fino ad oggi, era noto per essere il comandante dell'élite militare CAPSAT; la sua nomina arriva dopo il recente colpo di Stato, avvenuto a seguito delle grandi proteste che avevano costretto alla fuga l'ex presidente Andry Rajoelina, ora in stato di accusa. Le agitazioni sono nate per le frequenti interruzioni di servizi pubblici di base, come l'elettricità e l'acqua, per poi estendersi all'intero operato del governo.
