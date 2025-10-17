Il City blocca l’Haaland brasiliano | si chiama Dell ha 17 anni e una clausola da 100 milioni di euro VIDEO
Il Manchester City sta valutando l’acquisto di un “Erling Haaland brasiliano” con una clausola rescissoria da 87 milioni di sterline (100 milioni di euro). Il suo nome è Wendeson Wanderley Santos de Melo, meglio conosciuto semplicemente come Dell. A soli 17 anni, l’attaccante di Bahia è già considerato la prossima superstar del Brasile, ma ha ancora tutto il tempo per esprimere il suo potenziale. Ne scrive goal.com Dell è soprannominato “l’Haaland del Sertão”. In Brasile, il fermento attorno a Dell sta crescendo. Dopo il suo debutto nella nazionale maggiore all’inizio di quest’anno, a soli 16 anni, Dell è passato rapidamente dall’essere un prodigio locale a una promessa mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
