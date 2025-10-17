Il City blocca l’Haaland brasiliano | si chiama Dell ha 17 anni e una clausola da 100 milioni di euro VIDEO

Ilnapolista.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester City sta valutando l’acquisto di un “Erling Haaland brasiliano” con una clausola rescissoria da 87 milioni di sterline (100 milioni di euro). Il suo nome è Wendeson Wanderley Santos de Melo, meglio conosciuto semplicemente come Dell. A soli 17 anni, l’attaccante di Bahia è già considerato la prossima superstar del Brasile, ma ha ancora tutto il tempo per esprimere il suo potenziale. Ne scrive goal.com Dell è soprannominato “l’Haaland del Sertão”. In Brasile, il fermento attorno a Dell sta crescendo. Dopo il suo debutto nella nazionale maggiore all’inizio di quest’anno, a soli 16 anni, Dell è passato rapidamente dall’essere un prodigio locale a una promessa mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il city blocca l8217haaland brasiliano si chiama dell ha 17 anni e una clausola da 100 milioni di euro video

© Ilnapolista.it - Il City blocca l’Haaland brasiliano: si chiama Dell, ha 17 anni e una clausola da 100 milioni di euro (VIDEO)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: City Blocca L8217haaland Brasiliano