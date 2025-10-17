il circolo tennis ha festeggiato con la coppa davis

Il circolo tennis di Porto San Giorgio nei giorni scorsi ha festeggiato la Coppa Davis, simbolo mondiale dello sport del tennis, ospitata e posta in esposizione nelle sede del circolo sangiorgese, sul viale della Vittoria. Un evento che coincide con il 50esimo anniversario dello stesso circolo, fondato nel 1975. All’inaugurazione della posa in esposizione della coppa sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, il Prefetto Edoardo D’Alascio e il presidente del Coni Marche Fabio Luna, insieme a tante autorità e numerosi cittadini: "La presenza della Coppa Davis a Porto San Giorgio — ha dichiarato il Sindaco Vesprini — è un riconoscimento al lavoro silenzioso ma costante di un circolo che ha saputo crescere e farsi conoscere nel mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

