Il Chelsea monitora Vitor Roque in vista di una potenziale mossa
Sito inglese: Enzo Maresca del Chelsea in una conferenza stampa (foto di Alex BroadwayGetty Images) Secondo quanto riferito, il Chelsea sta tenendo d’occhio l’ex attaccante del Barcellona Vitor Roque. Il ventenne ha fatto abbastanza bene per il Palmeiras e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del club della Premier League. Stanno monitorando da vicino la sua situazione e potrebbero cercare di fare una mossa in futuro, secondo Fichajes. Anche il West Ham United vuole Roque. Vitor Roque al Chelsea?. In precedenza non è riuscito a lasciare il segno al Barcellona e al Real Betis. Sarà interessante vedere se sarà disposto a lasciare ancora una volta il Sudamerica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il Chelsea monitora sempre di più Yildiz! Enzo Maresca è un grande estimatore del 10 bianconero ed i blues iniziano a studiare il piano per tentare l'assalto Il Napoli invece è a caccia di un centrocampista! A gennaio gli azzurri potrebbe lanciarsi nuovament - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte ha scelto Lukaku: ma spunta l’ipotesi Vitor Roque - Il fatto è che il Chelsea intende cederlo a titolo definitivo con clausola da 44 milioni, ma il Presidente De ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it
Ora è Vitor Roque a chiamare la Lazio - L'ultimo colpo, se sarà uno solo e se colpo sarà, verrà servito freddo dalla Lazio. Secondo corrieredellosport.it
Vitor Roque, contatti tra Fiorentina e Barcellona: operazione possibile solo in prestito - Contatti continui tra Fiorentina e Barcellona per provare a trovare la quadra attorno all'obiettivo di mercato Vitor Roque. Segnala sport.sky.it