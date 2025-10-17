IL CERCHIO DEI GIORNI di Ken Follett | recensione
Mondadori ci presenta l’ultimo romanzo di Ken Follett dal titolo “ Il cerchio dei giorni “, con la traduzione curata da Annamaria Raffo. In questo viaggio straordinario, lo scrittore britannico ci porta alla scoperta di Stonehenge, uno dei monumenti più misteriosi e affascinanti di sempre. Trama. 2500 a.C. Nella Grande Pianura è tutto pronto per il rito di Mezza Estate, un’occasione importante non solo per incontrare e fare scambi commerciali con le tribù della zona, ma anche un modo per ammirare il Monumento, una struttura sacra costruita per la maggior parte in legno. A prendersene cura sono un gruppo di sacerdotesse che quattro volte all’anno danzano attorno a esso e, contando i giorni, tramandano tradizioni e storie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
