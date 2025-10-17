C’è tempo, ma non troppo. Al ritorno alle urne manca più di un anno e mezzo: a Rimini si tornerà a votare per le comunali nella primavera 2027. Ma questa volta il centrodestra vuole provare a giocare d’anticipo, per evitare gli errori del passato e scegliere prima possibile il candidato sindaco. Cosa accadde nel 2021 ce lo ricordiamo tutti: la candidatura di Enzo Ceccarelli venne ufficializzata a meno di tre mesi dal voto, dopo un lungo tira e molla nel centrodestra e dopo diversi candidati ’bruciati’ dalle lotte interne. Ma Ceccarelli (voluto fortemente dalla Lega) non andò oltre il 33%. Nel 2016 finì peggio: Marzio Pecci, candidato del centrodestra, si fermò al 25%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra gioca d’anticipo. Primi incontri sul candidato sindaco. Anche Barboni tra i nomi in campo