Il centrodestra gioca d’anticipo Primi incontri sul candidato sindaco Anche Barboni tra i nomi in campo
C’è tempo, ma non troppo. Al ritorno alle urne manca più di un anno e mezzo: a Rimini si tornerà a votare per le comunali nella primavera 2027. Ma questa volta il centrodestra vuole provare a giocare d’anticipo, per evitare gli errori del passato e scegliere prima possibile il candidato sindaco. Cosa accadde nel 2021 ce lo ricordiamo tutti: la candidatura di Enzo Ceccarelli venne ufficializzata a meno di tre mesi dal voto, dopo un lungo tira e molla nel centrodestra e dopo diversi candidati ’bruciati’ dalle lotte interne. Ma Ceccarelli (voluto fortemente dalla Lega) non andò oltre il 33%. Nel 2016 finì peggio: Marzio Pecci, candidato del centrodestra, si fermò al 25%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Manfredonia, il centrodestra attacca La Marca: “Persi 52 milioni di euro del PNRR, il sindaco gioca allo scaricabarile” - facebook.com Vai su Facebook
#Manfredonia, il centrodestra attacca La Marca: “Persi 52 milioni di euro del #PNRR, il sindaco gioca allo scaricabarile” - X Vai su X
Centrodestra, conto alla rovescia per il nome del dopo Zaia - C'è da sperare che i leader della coalizione di governo, che non hanno ancora scelto il candidato in Veneto, Puglia e Campania, non aspettino ... Da rainews.it