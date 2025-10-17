Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio 2026 che verrà ora inviato in Parlamento per l'approvazione. Al termine del Cdm, la premier Giorgia Meloni, a sorpresa, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per illustrare i dettagli della manovra. Accanto a lei i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Cdm approva la legge di Bilancio: Meloni la illustra in conferenza stampa