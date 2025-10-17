Il Cdm approva la legge di Bilancio | a breve la conferenza stampa
Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio 2026 che verrà ora inviato in Parlamento per l'approvazione. Al termine del Cdm, il ministro dell'Economia e delle Finanze incontrerà i giornalisti in conferenza stampa per illustrare i dettagli della manovra. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
