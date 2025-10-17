Il CdA della società Recanatese il lavoro si giudica dai risultati

Dal CdA della Recanatese nessuna novità eclatante, ma era anche difficile ipotizzare qualcosa di diverso. "Ci siamo confrontati su tutto ed in modo franco – ha detto il presidente Daniele Maria Angelini – in un consesso dove ognuno ha pari diritti e doveri. Io ci metto la faccia e le firme, ma non ho un ruolo autonomo non essendo il proprietario. Mi impegno al pari di tutti gli altri". Il discorso sulla collegialità più volte invocato. Inevitabile, visto il momento critico, l’invito all’assunzione delle varie responsabilità: "Tutti dobbiamo dare il massimo. Savini e Cianni hanno la nostra fiducia e devono lavorare per trovare le soluzioni per migliorare la classifica, i ragazzi hanno il compito di lottare per la maglia ed uscire sempre dal campo dopo aver dato tutto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Recanatese, il lavoro si giudica dai risultati»