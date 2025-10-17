Il Castello di Sammezzano è pronto a rinascere VIDEO
Sono partiti i lavori di sicurezza e di riqualificazione del Castello di Sammezzano dopo 30 anni di abbandono. La famiglia Moretti ha avviato i lavori ed elaborato un ampio progetto di valorizzazione dell’immobile. Icona dell’orientalismo e dell’eclettismo architettonico europeo, il castello di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Castello di Sammezzano, via ai lavori di ristrutturazione - facebook.com Vai su Facebook
Castello di Sammezzano, partiti i lavori di ristrutturazione dopo anni d'abbandono - X Vai su X
Castello di Sammezzano, partito il cantiere per la messa in sicurezza - Dopo trent'anni di abbandono le prime fasi per la rinascita del complesso: un futuro come spazio culturale destinato anche all'ospitalità ... Come scrive intoscana.it
La storia, il declino e la rinascita. Così Sammezzano è pronto a tornare alla vita - L'omologa della proposta della famiglia di Ginevra Moretti lo toglie dall'abbandono: tornerà anche alla fruibilità pubblica Reggello, 3 ... Scrive lanazione.it
La nuova vita dell’eclettico castello di Sammezzano - Da ieri il castello di Sammezzano, uno dei principali esempi di edifici d’arte eclettica orientalista del mondo che si trova a una trentina di chilometri da Firenze, ha un nuovo proprietario: la ... Si legge su ilpost.it