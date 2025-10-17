Il Castello di Sammezzano è pronto a rinascere VIDEO

Sono partiti i lavori di sicurezza e di riqualificazione del Castello di Sammezzano dopo 30 anni di abbandono. La famiglia Moretti ha avviato i lavori ed elaborato un ampio progetto di valorizzazione dell’immobile. Icona dell’orientalismo e dell’eclettismo architettonico europeo, il castello di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it