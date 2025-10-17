L’investimento (involontario) di un agente della polizia locale, una vicenda che sembra chiusa ma in realtà va avanti per mesi. E ora la parola fine. Se per Kimi Antonelli il weekend del Gran premio di Formula 1 a Imola era stato particolarmente sfortunato in pista, al babbo Marco è andata – suo malgrado – anche peggio. Antonelli senior ha avuto infatti solo negli ultimi giorni la conferma, da parte del Tribunale di Bologna, che quanto accaduto lo scorso 17 maggio all’ingresso dell’Autodromo lato Rivazza non avrà alcuna conseguenza sotto il profilo penale. La dinamica dell’episodio, relativo appunto al sabato di qualifiche, è stata raccontata ieri dalla Verità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il caso durante il Gp . Urtò con l'auto un vigile all'ingresso del circuito. Archiviato papà Antonelli