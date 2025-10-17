Il caso del bambino nato morto all'ospedale di Lodi | due medici e due ostetriche a processo per omicidio colposo

Il 6 gennaio 2023 un neonato è morto all'ospedale Maggiore di Lodi: quattro persone, tra medici e infermieri, sono stati rinviati a giudizio. Sono accusati di cooperazione in omicidio colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il caso del bambino intossicato da cocaina. Un deputato FdI attacca: "Inaccettabile". Il DG Caltagirone: "Scelta clinica per evitare l'irreparabile". Chiarimento dal Sindaco di Solarino #siracusa - facebook.com Vai su Facebook

Il caso del bambino nato morto all’ospedale di Lodi: due medici e due ostetriche a processo per omicidio colposo - Il 6 gennaio 2023 un neonato è morto all'ospedale Maggiore di Lodi: quattro persone, tra medici e infermieri, sono stati rinviati a giudizio ... Secondo fanpage.it

Bimbo di 2 anni muore per un pacemaker "mal impiantato". Il nonno: "Non è stato operato, si poteva salvare" - Cinque i medici accusati di omicidio colposo per i quali è stato disposto il rinvio al giudizio. Come scrive today.it

Bambino morto a un anno in ospedale: «Forse soffocato da un biscotto». L'autopsia e la versione della mamma - Il piccolo, portato in ospedale dalla madre in arresto cardiocircolatorio, potrebbe essere morto per una "polmonite ab ingestis", provocata da un boccone che è finito nelle vie respiratorie Il ... Si legge su leggo.it