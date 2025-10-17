Il Carlino e Luciano Pavarotti Quel giovane ’dalla bella voce’ che ha conquistato il mondo
Marchetti L’ultimo giorno di aprile del 1961 sul ’Carlino’, nelle pagine di cronaca di Reggio Emilia, comparve la recensione di uno spettacolo d’opera andato in scena poche ore prima: "La Bohème non è certamente un’opera facile e tanto più per dei giovani cantanti al loro primo debutto – scriveva il critico musicale che si firmava semplicemente Diapason –. Eppure è doveroso riconoscere che i giovani interpreti dell’opera pucciniana hanno superato tali difficoltà ieri sera al Teatro Municipale, con lodevole e amoroso impegno. Abbiamo ascoltato il tenore Luciano Pavarotti dalla bella voce fresca, generosa e squillante nell’interpretazione del personaggio di Rodolfo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
