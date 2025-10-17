Il capitano dell’Arsenal Odegaard fuori per settimane per un infortunio al ginocchio
2025-10-17 12:35:00 Il web non parla d’altro: Il capitano dell’Arsenal Martin Odegaard rimarrà in disparte per “ancora qualche settimana” mentre si riprende dall’ultimo infortunio. Il centrocampista norvegese ha saltato due settimane il mese scorso a causa di un problema alla spalla, ed è ora il quarto giocatore del club attualmente fuori dai campi per un infortunio al ginocchio, dopo Gabriel Jesus, Kai Havertz e Noni Madueke. I Gunners torneranno in testa alla classifica della Premier League e sabato affronteranno il Fulham. “Ci vorranno settimane, non c’è una data precisa per il suo ritorno”, ha detto l’allenatore Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
