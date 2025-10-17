Il candidato del centrodestra | Sarà politico e di coalizione Ma siamo aperti all’esterno

Se è vero che la coalizione del centrodestra parte da una posizione di svantaggio, almeno dalle rune regionali, e con una Generale frattura interna alla Lega; rispetto alle complessità delle correnti che scompigliano il campo largo salmastroso ha però il vantaggio di aver già raggiunto una condivisione sul metodo della costruzione della proposta di governo in vista delle amministrative. "Entro la fine dell'anno presenteremo il programma per Viareggio e un candidato a sindaco politico". "Ma senza alcuna preclusione verso l'esterno", specifica Marco Dondolini, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, perno della coalizione.

