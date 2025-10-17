L’allarme arriva dai dati raccolti, in undici anni, dalla costellazione di satelliti Swarm dell’Esa (Agenzia Spaziale Europea) che rivelano che l’Anomalia del Sud Atlantico (Saa-South Atlantic Anomaly) si sta espandendo. Il campo magnetico terrestre ha la sua origine a tremila chilometri di profondità, nel nucleo del nostro pianeta, un immenso oceano di ferro liquido. È una forza complessa e dinamica, importantissima perchè ci protegge dalle radiazioni cosmiche ad alta energia provenienti dalle sorgenti astrofisiche e dalle particelle cariche del vento solare che investono il nostro pianeta, soprattutto quando il Sole è al massimo della sua attività. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il campo magnetico terrestre (forse) si sta indebolendo