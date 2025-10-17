Il campo magnetico terrestre forse si sta indebolendo

L'allarme arriva dai dati raccolti, in undici anni, dalla costellazione di satelliti Swarm dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea) che rivelano che l'Anomalia del Sud Atlantico (Saa-South Atlantic Anomaly) si sta espandendo. Il campo magnetico terrestre ha la sua origine a tremila chilometri di profondità, nel nucleo del nostro pianeta, un  immenso oceano di ferro liquido. È una forza complessa e dinamica, importantissima perchè ci protegge dalle radiazioni cosmiche ad alta energia provenienti dalle sorgenti astrofisiche e dalle particelle cariche del vento solare che investono il nostro pianeta, soprattutto quando il Sole è al massimo della sua attività.

