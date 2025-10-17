Il campo di marijuana il nascondiglio e il laboratorio con gli stendini | sequestrati 5 kg di droga a Torino
La polizia locale di Torino ha scoperto e sequestrato complessivamente 5 chilogrammi di marijuana. Era distribuiti in più punti nel campo di Strada dell’Aeroporto. L’intervento è avvenuto giovedì 16 ottobre. Durante un controllo di routine nell’area comunale attrezzata per la sosta di camper e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
