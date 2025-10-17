Il calvario di Vorlicky | L’operazione sbagliata a 17 anni poi stagioni di sofferenze Ora sono un nuovo Lukas

Quando si parla di Atalanta, Lukas Vorlicky si emoziona ancora. D’altronde ha vissuto a Bergamo 7 anni della sua vita da calciatore. Ha vissuto gioie e dolori, si è tolto soddisfazioni, conosciuto il dolore fisico e sportivo, ha imparato a rialzarsi. “Sono diventato uomo”, afferma a Bergamonews ricordando la sua esperienza. L’attaccante classe 2002, fantasista che in Primavera e in Under 17 aveva regalato magie, è riuscito a conquistarsi il meritato esordio in prima squadra: tre partite agli ordini di Gasperini tra febbraio e marzo 2023. Poi, un altro stop. Un’altra operazione. È finito sotto i ferri cinque volte in sei anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

