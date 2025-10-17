Il ‘cacciatore di nazisti’ arriva a Monza

Monzatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha scovato i nazisti autori delle maggiori stragi in Italia durante la Seconda guerra mondiale che la stavano facendo franca. Ci ha messo 16 anni per trovarli tutti, per dargli un nome e giudicarli colpevoli. E martedì 21 ottobre Marco De Paolis sarà a Monza per raccontare quanto ha fatto e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

