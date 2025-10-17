Il business dell' azzardo a Milano vale quasi 4 miliardi e perdite per 600 milioni | i numeri del gioco
Quasi 400mila giocatori online. Una spesa mensile media che tocca quota 2.600 euro - più di uno stipendio medio - e Milano, con la provincia, che rappresenta il principale polo dell’azzardo online lombardo.I numeri dell'azzardo in LombardiaIn Lombardia il gioco d’azzardo continua a crescere, come. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Esce oggi l'ottavo numero del nuovo mensile de L'Indipendente Questo mese, la nostra inchiesta di copertina svela i retroscena del gioco d’azzardo, un business che nel nostro Paese vale ben 157 miliardi di euro ma che produce un paradosso fiscale che v - X Vai su X
Antenne - Puntiamo contro l'azzardo - facebook.com Vai su Facebook
Il business dell'azzardo a Milano vale quasi 4 miliardi (e perdite per 600 milioni): i numeri del gioco - A Milano il business dell'azzardo vale 4 miliardi Solo nel capoluogo si stima un giocato complessivo – tra azzardo fisico e remoto – di circa 3,9 miliardi di euro, con perdite che superano i 600 ... Come scrive milanotoday.it