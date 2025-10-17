Il browser Comet può fare i compiti al posto tuo in 16 secondi Il CEO di Perplexity | Assolutamente non fatelo

Comet non è un motore di ricerca, né solo un’estensione dell’intelligenza artificiale. È un browser vero e proprio, sviluppato da Perplexity AI, che integra l’assistenza generativa nel modo in cui si naviga, si legge, si scrive e ci si informa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sto provando #Comet #browser, qualcuno che già lo utilizza può dirmi cosa ne pensa ? La mia prima impressione è buona. - X Vai su X

Comet diventa gratuito per tutti, cosa si può fare col browser AI di Perplexity - Perplexity ha annunciato ufficialmente che Comet, il suo browser AI, sarà disponibile per tutti gratuitamente. Secondo libero.it

Comet, il browser AI di Perplexity è ora disponibile per tutti (ed è gratis) - Giovedì Perplexity ha annunciato che Comet, il suo browser basato su intelligenza artificiale, è ora disponibile in tutto il mondo e gratuito per tutti gli utenti. Scrive techprincess.it

Comet, il browser AI di Perplexity, è finalmente gratis per tutti - Il browser di Perplexity era uscito a luglio dopo aver concluso la fase di test ma era inizialmente esclusiva degli abbonati al piano Max da ... Come scrive hdblog.it