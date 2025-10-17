Il brand di abbigliamento ANTA arriva in Europa
ANTA è un’azienda sportiva multi-brand, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature, accessori ed equipaggiamenti sportivi.Fondata nel 1991, la terza azienda di abbigliamento sportivo al mondo, arriva ora in Europa e Regno Unito con le sue. 🔗 Leggi su Today.it
