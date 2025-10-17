Il bramito dei daini riecheggia nella Selva di Circe le splendide foto Come in un libro delle fiabe
Tra i luoghi più suggestivi dove vedere e ascoltare il bramito dei daini vi è la Selva di Circe, una magnifica foresta nel Parco Nazionale del Circeo. Qui il fotografo naturalista Giacomo Salomone ha colto alcune magnifiche immagini degli animali, immersi in un'ambientazione che gli ha ricordato "un libro delle fiabe". 🔗 Leggi su Fanpage.it
