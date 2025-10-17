Il bramito dei daini riecheggia nella Selva di Circe le splendide foto Come in un libro delle fiabe

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i luoghi più suggestivi dove vedere e ascoltare il bramito dei daini vi è la Selva di Circe, una magnifica foresta nel Parco Nazionale del Circeo. Qui il fotografo naturalista Giacomo Salomone ha colto alcune magnifiche immagini degli animali, immersi in un'ambientazione che gli ha ricordato "un libro delle fiabe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Bramito Daini Riecheggia Selva