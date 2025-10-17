Il boss della banda dei Rolex sarà espulso dall' Italia | Non ha dimostrato pentimento

Kristjan Lumaj, boss della banda dei Rolex, sarà espulso dal paese dopo aver scontato i 16 anni di carcere, ma per il momento rimane latitante. Uno dei motivi per i quali il giudice Flavia Mangiante ha ritenuto che “non vi sia stato alcun ravvedimento”, rispetto “alle condotte anche violente e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

