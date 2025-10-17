Il borgo lecchese scelto tra i Best tourism villages dall' agenzia delle Nazioni Unite per il turismo
Il borgo di Bellano è stato ufficialmente riconosciuto come Best Tourism Village 2025 dall’agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, UN Tourism, durante la cerimonia tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang. Il borgo lecchese entra così nella rete globale delle destinazioni rurali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
