Il borgo lecchese scelto tra i Best tourism villages dall' agenzia delle Nazioni Unite per il turismo

Leccotoday.it | 17 ott 2025

Il borgo di Bellano è stato ufficialmente riconosciuto come Best Tourism Village 2025 dallagenzia delle Nazioni Unite per il turismo, UN Tourism, durante la cerimonia tenutasi a Huzhou, nella provincia cinese di Zhejiang. Il borgo lecchese entra così nella rete globale delle destinazioni rurali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

