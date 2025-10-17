Il Bochum sta pensando all’intelligenza artificiale per tornare in Bundesliga | costa meno di un direttore sportivo
Dopo la retrocessione dalla Bundesliga, il Bochum guarda al futuro affidandosi all’intelligenza artificiale. Il club sta valutando la piattaforma Plaier per modernizzare scouting, valutazione dei giocatori e scelta del direttore sportivo, con l’obiettivo di individuare talenti sottovalutati e prevedere la loro crescita. L’intelligenza artificiale offrirà strumenti innovativi, ma saranno leadership, motivazione e intuito umano a determinare se il Bochum riuscirà a tornare competitivo. Scrive Goal: “La retrocessione nel 2024 ha costretto il club a rivedere tutto, dalla leadership alla strategia a lungo termine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it