il bilancio delle partecipate sogepu tra luci e ombre dibattito acceso in consiglio

Gran parte del consiglio comunale di lunedì, nel punto all’ordine del giorno dedicato al bilancio consolidato 2024 (cioè quello che riguarda le società partecipate) è stato incentrato sul caso Sogepu. Inevitabilmente questa vicenda -già al centro della questione giudiziaria con l’indagine per corruzione sull’ex amministratore Goracci- investe anche il campo politico. E’ accaduto nei giorni scorsi in consiglio comunale dove è stato approvato a maggioranza (contraria l’opposizione) il bilancio consolidato 2024, che si chiude con un risultato positivo di 3 milioni 300 mila euro. Nella fase iniziale l’assessore al bilancio Mauro Mariangeli ha illustrato i principali dati, sottolineando che nessuna delle tre società controllate dal comune risulta in perdita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

