Il bergamasco Tommaso Grimani firma l’immagine di Artigiano in Fiera

Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l’appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest’anno taglia il traguardo della trentesima edizione. Con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi, distribuiti su 9 padiglioni, la manifestazione si annuncia ricchissima e promette un viaggio tutto da vivere tra oggetti unici, culture, saperi e sapori. Quest’anno un volto bergamasco è al centro della nuova campagna crossmediale della fiera: Tommaso Grimani, illustratore classe 2002 originario di Lovere, diplomato al corso triennale di Illustrazione all’ Istituto Europeo di Design (Ied) di Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

