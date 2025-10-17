Il ballerino giuglianese Antonio Gabriele Topo nel cast di Notre Dame de Paris

Giugliano in Campania. Un nuovo successo per la danza campana: il ballerino Antonio Gabriele Topo, originario di Giugliano, entra a far parte del cast del musical cult "Notre Dame de Paris" per il prossimo tour 20262027. Un traguardo significativo che premia una carriera già ricca di esperienze internazionali e di alto livello.

