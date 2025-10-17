Il 27enne Davide Mischitelli è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli

17 ott 2025

Questa mattina il sindaco del Comune di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, ha ricevuto in Comune il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri, Davide Mischitelli, accompagnato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, il Maggiore Massimiliano Iori.Il maresciallo Mischitelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

