Il 19 ottobre scatta la domenica ecologica

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre 2025 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Le domeniche ecologiche sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

