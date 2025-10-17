II Questore al Comando Legione Carabinieri Marche per onorare i tre militari morti nell' esplosione a Castel D' Azzano
ANCONA- Questa mattina, il questore di Ancona, dottor Cesare Capocasa, accompagnato da una rappresentanza della questura stessa, si è recato al Comando Legione Carabinieri Marche per rendere omaggio al luogotenente carica speciale Marco Piffari, al brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
