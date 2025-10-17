II Questore al Comando Legione Carabinieri Marche per onorare i tre militari morti nell' esplosione a Castel D' Azzano

Anconatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Questa mattina, il questore di Ancona, dottor Cesare Capocasa, accompagnato da una rappresentanza della questura stessa, si è recato al Comando Legione Carabinieri Marche per rendere omaggio al luogotenente carica speciale Marco Piffari, al brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ii questore comando legioneIl comandante interregionale Domizi in visita alla caserma Dalla Chiesa sede del comando Legione - Il comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, generale di corpo d’armata Claudio Domizi, ha fatto visita allo storico complesso delle caserme “Dalla Chiesa – Calatafimi” di Palermo, sede del ... Lo riporta msn.com

Falferi lascia comando Legione Toscana: "Grazie a tutti i militari per il loro impegno" - Cerimonia di saluto, alla caserma Baldissera di Firenze, per la cessione del comando della legione Carabinieri Toscana: il generale Lorenzo Falferi lascia, dopo circa un anno e mezzo, l’incarico, ... Si legge su lanazione.it

Catanzaro, il generale Domizi in visita al Comando Legione Carabinieri Calabria foto - Il generale Claudio Domizi, comandante interregionale “Culqualber”, ha visitato il Comando Legione Carabinieri Calabria a Catanzaro, incontrando militari e autorità istituzionali. catanzaroinforma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ii Questore Comando Legione