igiene ambientale lavoratori in presidio sotto la prefettura

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche a Salerno è stata massiccia l'adesione allo sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali per chiedere il rinnovo contrattuale dei lavoratori del settore igiene ambientale. In piazza Amendola, sotto la Prefettura,il presidio dei lavoratori del settore di igiene ambientale di tutta la provincia di Salerno,che anno incrociato le braccia per chiedere un cambio di rotta dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL Servizi Ambientali. Tantissimi lavoratori con in campo i sindacati e in prima linea la Cgil che ha registrato una grande adesione.

