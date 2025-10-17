Igiene ambientale lavoratori in presidio sotto la prefettura
Tempo di lettura: < 1 minuto Anche a Salerno è stata massiccia l’adesione allo sciopero nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali per chiedere il rinnovo contrattuale dei lavoratori del settore igiene ambientale. In piazza Amendola, sotto la Prefettura,il presidio dei lavoratori del settore di igiene ambientale di tutta la provincia di Salerno,che anno incrociato le braccia per chiedere un cambio di rotta dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del CCNL Servizi Ambientali. Tantissimi lavoratori con in campo i sindacati e in prima linea la Cgil che ha registrato una grande adesione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
SCIOPERO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE. Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di VENERDI' 17 ottobre. Sa - facebook.com Vai su Facebook
17 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE Presidi a #Modena e #Carpi https://cgilmodena.it/?p=103343 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgilNazionale @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @danieledieci @PinelliFederica - X Vai su X
Sciopero dell’igiene ambientale, il presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte - Lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale a braccia incrociate, all’alba del 17 ottobre, davanti ai cancelli della sede Iren di Borgoforte, in ... Secondo piacenzasera.it
Sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale: adesione oltre l’80% a Rimini - Sciopero nazionale degli addetti dei servizi di igiene ambientale di venerdì 17 ottobre: altissima adesione in provincia di Rimini ... Lo riporta chiamamicitta.it
A Pescara sit-in dei lavoratori del settore igiene-ambiente - Questa mattina a Pescara dinanzi alla sede della Prefettura si è tenuto un presidio di carattere regionale dei lavoratori del comparto dell' igiene ambientale a difesa del rinnovo del Ccnl. Si legge su ansa.it